Es ist das erste Mal, dass innerhalb einer Generation Konsolen-Upgrades auf den Markt kommen. Während die PlayStation 4 Pro seit November 2016 im Handel erhältlich ist, kommt Microsofts Xbox Scorpio Ende des Jahres auf den Markt. Beide Konsolen bieten technisch eine wesentliche Mehrleistung als die Standardmodelle der PS4 und Xbox One. Mehr als grafische Upgrades dürfen Spieler von den neuen Konsolen aber wohl nicht erwarten, wie Pawel Lekki, CEO der EXOR Studios, in einem aktuellen Interview mit der englischsprachigen Webseite GamingBolt durchblicken lässt.

Im Vergleich zur PS4 Pro dürfte die Xbox Scorpio in Sachen Technik die Nase vorn haben: "Ich glaube, dass die Scorpio mehr Möglichkeiten für weitere grafische Optionen bietet", kommentiert der Entwickler, der unter anderem für die Tower Defense X-Morph: Defense verantwortlich zeichnet. Grundlegende Neuerungen seien aber nicht zu erwarten, vor allem hinsichtlich der Gameplay-Mechaniken. Denn die seien an die Limitierungen der Standardmodelle Xbox One und PS4 geknüpft. "Ich würde daher keine grundlegenden Gameplay-Innovationen erwarten", ergänzt der Entwickler.

Und weiter: "Ich glaube, dass manche Spiele unter der Existenz der zusätzlichen Konsolen leiden könnten. Ich stelle mir ein Szenario vor, in dem ein Spiel für 30 Fps auf der Standardkonsole erstellt wurde - und 60 Fps auf dem Konsolen-Upgrade." Weitere Infos zu PS4 Pro und Xbox Scorpio lest ihr auf unseren verlinkten Themenseiten.

Quelle: GamingBolt