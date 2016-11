PS4 Pro: Japan-Verkäufe nach Launch stark eingebrochen

Die neue PS4 Pro hatte in Japan einen recht erfolgreichen Verkaufsstart hinlegen können. In den ersten drei Tagen nach Launch gingen etwa 65.000 Exemplare von der leistungsfähigeren Hardwarevariante über die Ladentheken im Land der aufgehenden Sonne. Standard-und Slim-Modell kamen addiert auf weniger als die Hälfte. Ein genereller Trend, dahingehend, dass die PS4 Pro künftig die erste Geige bei den Verkaufszahlen spielen würde, scheint sich aber keineswegs abzuzeichnen.

Schon in der darauffolgenden Woche (14. bis 20. November) ist die PS4 Pro in Japan nämlich auf nur noch etwa 11.000 Stück abgesackt. Die anderen Modelle lagen, wiederum addiert, bei ziemlich konstanten 26.000. Angesichts des eher geringen Preisunterschieds, konnte das nicht zwingend erwartet werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Sony schlicht Lieferprobleme hat beziehungsweise in erster Linie die inzwischen wichtigeren, westlichen Märkte versorgt. Was Sonys neue Konsole zu Leisten imstande ist und ob sich das Upgrade überhaupt lohnt, erfahrt ihr in unserem Test zur PS4 Pro.