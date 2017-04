PS4 Pro ​für 99 Euro: Gamestop beendet Umtauschaktion vorzeitig

Nur wenige Tage nach dem Start der Umtauschaktion PS4 gegen PS4 Pro für 99 Euro beendet Gamestop das Angebot. In einer auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme schreibt der Händler: "Aufgrund des gigantischen Ansturms wird die Eintauschaktion zur PlayStation 4 Pro-Konsole am 30. April 2017 vorzeitig beendet. Die Konditionen der Aktion bleiben aber für alle Vorbesteller bis einschließlich 29. April 2017 bestehen." Ursprünglich sollte die Aktion etwas mehr zwei Wochen laufen - vom 26. April bis zum 14. Mai 2017.

Damit reagiert Gamestop auf die zahlreichen Kundenbeschwerden der vergangenen Tage. Kunden kritisierten vor allem die Vorgehensweise des Händlers, der sich dazu entschieden hatte, den Start des Angebots vorzuverlegen, ohne es öffentlich zu kommunizieren. Das hatte zur Folge, dass das limitierte Konsolenkontingent vielerorts bereits vor Aktionsbeginn am 26. April vergriffen war. Selbst Reservierungen ließen sich am eigentlichen Start-Tag nicht mehr vornehmen, meldeten enttäuschte Kunden, die pünktlich zur Ladenöffnung am 26. April vor ihrer lokalen Gamestop-Filiale standen und an der Umtauschaktion PS4 gegen PS4 Pro für 99 Euro teilnehmen wollten. Bis zum Ende der Aktion scheint Gamestop jetzt wieder Reservierungen anzunehmen.

PS4 Pro für 99 Euro: Auslieferung bis Juni 2017

Die Auslieferung der PS4-Pro-Konsolen kann bis Juni dauern, kommentiert der Händler in der Stellungnahme weiter. "GameStop-Kunden, die sich im Rahmen der aktuellen PS4 Pro-Eintauschaktion am 28. oder 29. April 2017 ihre PlayStation 4 Pro-Konsole in einem der zahlreichen GameStop-Stores vorbestellen, erhalten diese bis spätestens Anfang Juni 2017 zu den Konditionen der aktuellen PlayStation 4 Pro-Aktion. Voraussetzung hierfür ist eine Anzahlung von mindestens 30 Euro - die gebrauchte Konsole muss erst bei Auslieferung der PS4 Pro abgegeben werden."

Für die PS4-Pro-Eintauschaktion gelten die folgenden Konditionen: Bei Abgabe einer beliebigen PlayStation 4-Konsole mit Original-Zubehör und zwei PS4-Games gibt es die PlayStation 4 Pro 1TB für eine Zuzahlung von 99,99 Euro. "Wie bereits angekündigt, werden die Filialen in mehreren Schritten mit Ware versorgt, so dass die ersten Vorbesteller bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen ihre PlayStation 4 Pro-Konsolen erhalten sollten. Dies gilt vor allem für Kunden, die sich die PlayStation 4 Pro-Konsole im Rahmen der Aktion bis einschließlich 26. April vorbestellt und mindestens 30 Euro angezahlt haben", ergänzt Gamestop auf Facebook weiter.