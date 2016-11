PS4 Pro: Erste Verkaufszahlen zur neuen PlayStation aus Japan

Die ersten Verkaufszahlen zur PS4 Pro aus Japan liegen vor. Wie sich einem Bericht des japanischen Magazins Famitsu entnehmen lässt, setzte sich das leistungsstärkere PlayStation-4-Modell innerhalb von vier Tagen 65.194 Mal ab - der Zeitraum bezieht sich vom 10. bis 13. November. In der selben Zeitspanne verkaufte sich die Standardversion der PlayStation 4 angeblich 28.318 Mal. Zusammengerechnet kommen alle PlayStation-4-Modelle auf 93.512 Verkäufe. Das Magazin rechnet damit, dass die Zahlen weiter steigen. Als Grund führt die Famitsu bevorstehende Spiele-Releases wie Final Fantasy 15, The Last Guardian und Yakuza 6 an.

Erst gestern berichteten wir von ersten Verkaufszahlen aus Großbritannien. In der Launch-Woche der PS4 Pro stiegen die Verkaufszahlen der PlayStation 4 um 204 Prozent, wie das Branchenmagazin MCV unter Berufung auf Erhebungen der GfK meldete. 65 Prozent aller in der vergangenen Woche verkauften PS4-Konsolen entfallen dabei auf die PS4 Pro. Der Release der PS4 Pro ließ außerdem die UK-Verkaufszahlen der Standard-PlayStation 4 ansteigen - laut GfK um 8,5 Prozent. Gamesbusiness.de meldete, dass die PlayStation 4 in der vergangenen Woche insgesamt rund 65.000 Mal über die Ladentische wanderte. Daher dürfte sich die PS4 Pro in der Launch-Woche circa 42.250 Mal in Großbritannien verkauft haben. Zahlen für Deutschland liegen bislang nicht vor. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zur PS4 Pro vorbei.

Quelle: Dualshockers