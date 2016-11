PS4 Pro: Erste Bilder der Konsole und Unboxing-Video

Die PS4 Pro ist bei uns in der Redaktion eingetroffen. Pünktlich zum Hahnenschrei trudelte ein großes Paket ein, das die neue Sony-Konsole enthielt. Natürlich wollen wir euch das schicke Teil nicht vorenthalten und so zeigen wir euch die ersten Schnappschüsse, die wir von Gerät angefertigt haben. Außerdem haben wir bereits ein Live-Unboxing-Video der Konsole auf unserem PC Games-Facebook-Account abgehalten, in dem ihr immer noch Fragen stellen könnt, die wir beantworten. Was wollt ihr wissen? Surft auf PC Games-Facebook und stellt sie, keine Scheu!

PS4 Pro: Erste Bilder der Konsole mit Facebook-Unboxing. (7) Quelle: Computec Die neue PS4 Pro hat eine Unterstützung von 4K-Auflösungen und HDR, das kontrastreichere Bilder darstellen kann - einen 4K-Fernseher natürlich vorausgesetzt. Ihr habt keinen 4K-TV? Kein Problem. Auch Spieler, die keinen Ultra-HD-Fernseher ihr Eigen nennen, profitieren von der neuen Hardware. So sehen Spiele (Patch vorausgesetzt) deutlich besser aus, haben mehr oder stabilere FPS oder sogar beides. Über Kompatibilität müsst ihr euch dagegen keine Sorgen machen: Alle PS4-Spiele und sämtliches Zubehör funktioniert auch mit der neuen Konsole. PS3, PS2 oder gar PS One-Games laufen aber nicht in der Disc-Version, hier müsst ihr zur digitalen Fassung im PSN greifen (und dafür neu bezahlen).

Diese Spiele erhalten einen PS4 Pro-Patch: Uncharted 4: A Thief's End, Lara Crofts Abenteuer Rise of the Tomb Raider, Ubisofts kommendes Open-World-Feuerwerk Watch Dogs 2, Titanfall 2 und viele mehr. Die Playstation Pro steht ab dem 10. November für 399 Euro in der 1TB-Variante zum Kauf bereit. Alle relevanten Infos findet ihr auf unserer umfangreichen PS4 Pro-Themenseite.

Von Marc C. Hatke

Autor

04.11.2016 um 12:52 Uhr Eigenen Artikel schreiben