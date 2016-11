Für manche Spieler scheint der Anschluss der PS4 Pro an ihrem 4K-HDR-Fernseher nicht reibungslos zu funktionieren. Nach dem Release des leistungsstärkeren PlayStation-4-Modells kamen Berichte auf, wonach das Bild des TVs trotz ordnungsgemäßem Anschluss der PlayStation 4 Pro schwarz blieb. Auf Reddit meldeten Spieler außerdem, dass ihr Fernseher zwar einen Ton, aber kein Bild ausgibt. Vorrangig scheinen Anwender von den Problemen zu berichten, die die PS4 Pro an einem 4K-HDR-Fernseher betreiben wollen. In einem Statement gegenüber der englischsprachigen Webseite Forbes.com äußerte sich Sony jüngst zu den gemeldeten Fehlern bezüglich schwarz bleibender Bilder bei der PS4 Pro.

"Wir sind uns der Berichte bewusst. Zunächst raten wir den Anwendern, ihre TV-Einstellungen, Firmware oder HDMI-Verbindungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Fernseher in der Lage ist, sowohl 4K als auch HDR zu unterstützen, und die PS4 Pro sachgemäß angeschlossen ist." Für die meisten Anwender dürfte diese Aussage allerdings weniger hilfreich sein. Denn bei manchen Spielern scheinen die Fehler erst seit der PS4 Firmware 4.05 aufzutreten. Wie sich das Signal zwischen Fernseher und PS4 Pro wieder herstellen lässt, verrät ein findiger Reddit-Nutzer in einem von ihm veröffentlichten Workaround. Wir haben die Hilfestellungen nachfolgend ins Deutsche übersetzt. Abhilfe könnten womöglich auch Firmware-Updates der TV-Hersteller schaffen. LG kündigte etwa ein neues Update für seine Geräte an, das sich der Probleme - zumindest auf LG-TVs - widmen dürfte. Ob möglicherweise die jüngst veröffentlichte PS4 Firmware 4.06 Verbesserungen mit sich bringt, ist nicht bekannt.

Kein Signal, schwarzes Bild bei PS4 Pro nach Firmware 4.05 - Lösungsansatz

1. Schaltet die PS4 Pro und den TV aus

2. Steckt das HDMI-Kabel in den 4K-60Hz-Port am TV

3. Schaltet den Fernseher ein

4. Drückt den Power-Knopf an der PS4 so lange, bis ein zweimaliger Piepton erfolgt (Safe-Modus)

5. Ändert die HDCP-Einstellungen auf 1.4

6. Die PS4 nimmt einen Neustart vor und erhält möglicherweise kein Signal

7. Schaltet die PS4 aus und wiederholt Schritt vier

8. Wählt "Auflösung ändern". Die PS4 startet neu

9. Solltet ihr nach dem Neustart ein Bild erhalten, wählt ihr die yuv420-Option

10. Solltet ihr kein Bild erhalten, wechselt zurück in den Safe-Modus (Schritt vier) und danach in die HDCP-Einstellungen. Dort wählt ihr "automatisch" aus.

11. Wechselt zurück in den Safe-Modus, wählt "Auflösung ändern" aus und anschließend yuv420

