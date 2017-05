PS4 Pro: Analyst rechnet mit Preissenkung wegen Xbox Scorpio

Microsoft wird auf der E3 2017 wohl viele Infos zur mächtigen Xbox One Scorpio veröffentlichen. Gespannt wartet die Gaming-Welt auch auf Sonys Reaktion. Geht es nach Analyst Michael Pachter, werden die Japaner mit einer Preissenkung für die Playstation 4 Pro reagieren. Diese könnte bereits auf Sonys E3-Pressekonferenz bekannt gegeben werden und soll Microsoft den Wind aus den Segeln nehmen, wie er auf seinem YouTube-Kanal verlautbart.



350 Euro für die Pro?

Business-Analyst Michael Pachter prognostiziert dort in einem Video eine mögliche Preissenkung der Playstation 4 Pro, welche allerdings moderat ausfallen soll. Pachter rechnet mit 50 Euro Preisnachlass, womit sich der neue Preis auf 350 Euro belaufen würde. Die Standardvariante der Playstation 4 ist aktuell zur UVP von 300 Euro verfügbar. Den Zeitraum lässt Pachter jedoch bewusst vage - die Reduzierung soll irgendwann zwischen Sonys E3-Pressekonferenz und dem Weihnachtsgeschäft erfolgen. Da Microsoft jedoch erst im Weihnachtsgeschäft mit der Xbox One Scorpio auf den Markt tritt, ist es wahrscheinlicher, dass Sony erst gegen Ende des Jahres reagieren wird. Bis dahin könnte man auch den Produktionsprozess der PS4 Pro billiger gestalten, was eine Preissenkung wirtschaftlich sinnvoller machen würde.

Quelle: SIFTD Games