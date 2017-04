PS4 Pro ​für 99 Euro: Nach scharfer Kritik - Gamestop nimmt Stellung

Gamestop muss für die aktuelle Umtauschaktion PS4 gegen PS4 Pro scharfe Kritik einstecken. Kunden bemängeln vor allem die Vorgehensweise des Händlers, der sich dazu entschieden hatte, den Start des Angebots vorzuverlegen, ohne es öffentlich zu kommunizieren. Das hatte zur Folge, dass das limitierte Konsolenkontingent vielerorts bereits vor Aktionsbeginn vergriffen war - der Start der Umtauschaktion war für den 26. April geplant. Selbst Reservierungen ließen sich gestern Morgen nicht mehr vornehmen, berichten enttäuschte Kunden, die pünktlich zur Ladenöffnung vor ihrer lokalen Gamestop-Filiale standen.

In einer Pressemitteilung lenkt Gamestop ein und schreibt: "Aufgrund des explosiven Ansturms und der enormen Resonanz auf die aktuelle Gamestop-Eintauschaktion zur PS4 Pro ist es leider zu massiven Engpässen in den Stores gekommen. Gamestop kann daher aktuell leider nicht alle Eintauschwünsche erfüllen." Für den gesamten Aktionszeitraum - 26. April bis 14. Mai 2017 - seien jedoch bereits im Vorfeld mehrere Nachlieferungen geplant gewesen. Die ersten Nachlieferungen seien bereits auf dem Weg in die Filialen, "um allen Kunden schnellstmöglich den Zugang zur Aktion wieder zu gewähren."

Gamestop bittet Kunden um Geduld

Ob Gamestop das Versprechen, alle interessierten Kunden zu bedienen, halten kann, bleibt abzuwarten. Schließlich bleibt ebenso unklar, wie viele PS4-Pro-Konsolen der Händler tatsächlich nachgeliefert bekommt. "Gamestop bittet alle Kunden um etwas Geduld und bedauert die Verzögerungen", kommentiert der Spielehändler weiter und ergänzt, dass die Aktion weiterhin bis zum 14. Mai gelte. Jedoch mit der Anmerkung: "Solange der Vorrat reicht."

Die Umtauschaktion klingt verlockend: Wer eine Standard-PS4 mit zwei Spielen abgibt, erhält das leistungsfähigere Modell der aktuellen Sony-Konsole für 99,99 Euro. Inzwischen weist Gamestop auf der Seite zur Aktion ebenfalls hin: "Aufgrund der hohen Nachfrage kann es in einigen Filialen vereinzelt zu Lieferverzögerungen kommen. Wir setzen alles daran, jeden Kunden schnellstmöglich zu bedienen und entschuldigen uns für eventuelle Wartezeiten." Weitere Infos zur PS4 Pro findet ihr auf unserer Themenseite.