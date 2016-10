PS4 Pro: 4K-Patches für erste Spiele schon zum Download

Die ersten Entwickler bereiten ihre Spiele für die PS4 Pro vor. Wie sich aktuellen Berichten im NeoGaf-Forum, auf Twitter und Reddit entnehmen lässt, bekam jüngst die PS4-Version von Mittelerde: Mordor's Schatten einen Patch spendiert, der eine 4K-Unterstützung für das leistungsstärkere PlayStation-4-Modell aufspielt. Das Action-Adventure zählt damit zu den ersten Spielen, die für die PlayStation 4 Pro optimiert wurden. Zuvor wurde bereits Hustle Kings mit einem Update auf die neue Konsole vorbereitet. Einen Patch für die Unterstützung von 4K-Auflösungen bekam jüngst auch Deus Ex: Mankind Divided spendiert.

Zugriff auf einen 4K-Patch erhalten außerdem bereits Spieler von Bethesdas The Elder Scrolls Online. Das Update spielt einen 4K-Modus auf, der das Online-Rollenspiel auf eine 4K-Auflösung skaliert. Schließt ihr die PS4 Pro an einen 4K-Fernseher an, wählt The Elder Scrolls Online diese Option automatisch aus. Wer das Online-Rollenspiel in 1080p spielt, darf sich ebenfalls auf grafische Verbesserungen freuen. Dem über Gearnuke.com veröffentlichten Changelog lässt sich entnehmen, dass unter anderem die Wasserreflektionen und die Schattenqualität verbessert wurden. Demnächst dürften die PS4-Pro-Patches für weitere Spiele folgen, darunter FIFA 17, Battlefield 1 und Fallout 4. Zuletzt wurde bereits die YouTube-App für die PS4 Pro vorbereitet. Das Videoprogramm unterstützt in der aktuellen Version bereits die Wiedergabe von 4K-Inhalten.

Quelle: Reddit, Gearnuke