Playerunknown's Battlegrounds: ​Spendenaktion sammelt 223.000 US-Dollar für kranke Kinder

128 Streamer aus Europa und Nordamerika haben sich Anfang des Monats zusammengetan, um Geld für die Organisation Gamers Outreach zu sammeln. Die Charity-Aktion war besonders erfolgreich: Bei der Veranstaltung kamen insgesamt 223.357 US-Dollar zusammen. Die Entwickler von Bluehole Inc. spendeten 100.000 US-Dollar für die Organisation, die sich vorrangig um das Wohl von Kindern in Krankenhäusern kümmert.

Gamers Outreach verfolgt Pläne, den Krankenhaus-Aufenthalt der Kinder so normal wie möglich zu gestalten. Das gespendete Geld investiert die Organisation in eigens entwickelte GO Karts. Das sind mobile Spielekonsolen, die in Krankenhäusern aufgestellt werden. Hintergründe zum Programm lassen sich auf der Webseite von Gamersoutrreach.org nachlesen.

Playerunknown's Battlegrounds wurde für die Aktion nicht zufällig gewählt. Der Mehrspieler-Shooter zählt aktuell zu den erfolgreichsten Spielen auf Steam - seit mehreren Wochen führt das Spiel die Hitlisten an. Der Release der Early-Access-Version erfolgte Ende März. Mitte April, also knapp zwei Wochen später, vermeldeten die Entwickler von Bluehole Inc. bereits eine Million verkaufte Exemplare. Und der Erfolg hält an. Anfang Mai wurden bereits zwei Millionen Downloads gezählt. Die Zahl dürfte weiter steigen. Der Release der finalen Version soll Ende des Jahres erfolgen. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Playerunknown's Battlegrounds.