Playstation VR: ​Trailer zeigt Halloween-kompatible VR-Spiele

31.10.2016 um 10:15 Uhr Gruselstimmung zu Halloween gefällig? Das geht auch in VR. Sony zeigt in diesem Trailer mal mehr und mal weniger gruselige Spiele für Playstation VR. Mit dabei sind natürlich das Jump Scare-Festival Until Dawn: Rush of Blood und der Psycho-Thriller Here They Lie. Das Crytek-Spiel Robinson: The Journey hätte man hingegen eher nicht in einem Video mit Thema Halloween erwartet - zumal das Abenteuer mit VR-Dinos auch noch gar nicht veröffentlicht wurde.

