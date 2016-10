The Assembly: ​Launch-Trailer zum Thriller für Playstation VR

15.10.2016 um 16:15 Uhr The Assembly gehört zu den Launch-Spielen für Sonys Playstation VR-Headset. Dieser Trailer stimmt auf den VR-Thriller ein. In The Assembly sollt ihr den geheimen Machenschaften der titelgebenden Organisation auf die Spur kommen. Erzählt wird die Handlung des Spiels aus der Sicht von zwei Charakteren. Auf den Verlauf der Handlung sollen Spieler zudem durch Entscheidungen Einfluss nehmen können. The Assembly erscheint für die PS4 zum Start von Playstation VR, ist aber auch für den PC und die VR-Headsets von Oculus und HTC zu haben.

