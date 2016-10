Sony ist spät dran. Der Paukenschlag für die neue VR-Generation erfolgte schließlich im Frühjahr 2016. Begleitet von Euphorie, drangen Oculus Rift und HTC Vive auf den Markt. Die wenig produzierten Stückzahlen waren schnell ausverkauft. Medien überschlugen sich mit (größenteils berechtigten) Lobeshymnen auf die Virtual-Reality-Technik beider Geräte, die eine verblüffende Immersion ermöglicht. Doch der Sprung auf den Massenmarkt sind den neuen Pionieren (noch) nicht gelungen. Denn die Eintrittshürden in die VR-Welt sind hoch. Sowohl Oculus Rift als auch HTC Vive sind ab 699 Euro zu haben, setzen außerdem noch einen performanten High-End-PC voraus. Das Angebot an VR-Spielen ist zwar mittlerweile groß, gleichwohl kann man es sich nicht des Eindrucks erwehren, viele Produktionen seien kaum mehr als schnell verdauliche Tech Demos.

Doch was Oculus VR beziehungsweise HTC und Valve nicht gelungen ist, kann womöglich Sony schaffen. Und zwar zum einen über den Preis. PlayStation VR steht ab dem 13. Oktober 2016 für 399 Euro in den Läden. Das ist fast die Hälfte dessen, was man für die Hardware der Konkurrenten auf den Tisch legen muss. Zusatz-Hardware - abseits der PlayStation Kamera und der empfohlenen, aber meist nicht zwangsläufig erforderlichen Move-Controller (dazu später mehr) - ist nicht nötig. Um in Sonys VR-Welt einzutreten, reicht eine herkömmliche PlayStation 4 - Preis mittlerweile ab 299 Euro - völlig aus. Alles was sonst noch zur Inbetriebnahme erforderlich ist, etwa AV-Adapter, Kabel und die Prozessoreinheit, liegen dem Paket bei.

PlayStation VR im Praxis-Test: Aufbau, Technik und Spiele (1)Quelle: PC GamesZum anderen könnte Sonys Spiele-Portfolio PlayStation VR zum Erfolg verhelfen. Das japanische Unternehmen ist bestens vernetzt zu bedeutenden Entwicklerteams und Publishern dieser Welt. Aus den Partnerschaften mit internen Studios und Third-Party-Herstellern könnten sich VR-Spiele ergeben, die weit über simple Tech Demos und Minispiele hinausgehen. Marktwirtschaftlich betrachtet von enormer Bedeutung, schließlich verkauft laut Experten Software Hardware - und nicht umgekehrt. Doch das geschilderte ist vorerst nur Theorie und Zukunftsmusik.

Die Frage lautet: Kann Sony mit PlayStation VR auch liefern? Wir begleiten den Launch der Datenbrille mit einem mehrteiligen Praxis-Check. Dabei dokumentieren wir etwa die Einrichtung / Kalibrierung, bewerten die Verarbeitung Sonys VR-Brille und geben Eindrücke aus den bisher uns verfügbaren VR-Spielen wieder. Macht sich etwa die im Vergleich zu Konkurrenzgeräten niedrigere Auflösung wirklich bemerkbar? Wie viel spielerischen Gehalt bieten die bisherigen VR-Titel? Mehr dazu in den kommenden Tagen hier in diesem Artikel, den wir kontinuierlich erweitern werden.

PlayStation VR: Technikdaten im Vergleich

Specs PlayStation VR Oculus Rift HTC Vive Display OLED / 5,7 Zoll OLED / 5,7 Zoll OLED / 5,7 Zoll Auflösung 1920x1080 (960 x1080 pro Auge) 2160x1200 (1080x1200 pro Auge) 2160x1200 (1080x1200 pro Auge) Sichtfeld 100 Grad 110 Grad 110 Grad Bildwiederholungsfrequenz 120 Hz, 90 Hz 90 Hz 90 Hz Tracking PlayStation Kamera CMOS Sensor Laser-Positionsmesser "Lighthouse" Controller Dualshock 4, PS Move (optional) Xbox-One-Controller, Oculus Touch (optional) Steam VR Controller Anschlüsse HDMI / USB HDMI / USB HDMI / USB Preis ab 399 Euro ab 699 Euro 899 Euro

PS VR: Auspacken und Einrichten

399 Euro kostet PlayStation VR in Deutschland - und ist damit günstiger als die Konkurrenz.Quelle: PC GamesDas Verpackungdesign lässt bereits darauf schließen, dass Sony bestrebt ist, die VR-Welt für den Massenmarkt zu öffnen. Die unten aufgelisteten Komponenten im Karton befinden sich sortiert in einzelnen Boxen. Hier fliegt nichts wild herum, alles macht einen wertigen Eindruck und die Bauteile dürften selbst Technik-uninteressierte Menschen zuordnen können ohne in die beiliegende Anleitung zu blicken.

Prozessoreinheit ("Breakout Box")

USB-Kabel

AC Adapter inklusive Netzkabel

HDMI-Kabel

Verbindungskabel zum PS VR Headset

Stereo-Kopfhörer

PlayStation Kamera (nur im spezfischen Bundle)

Handbuch / Anleitung

Adapter, Prozessoreinheit und jede Menge Kabel: Das steckt in der PlayStation VR Box.Quelle: PC GamesAuch bei der Installation von PlayStation VR kommt man nicht an lästigen Kabeln vorbei. Eine Schlüsselrolle kommt in diesem Zusammenhang der Prozessoreinheit zu, die zum Lieferumfang gehört. Die kleine schwarze Box schleift das VR-Signal zum TV-Gerät durch und verfügt dementsprechend über jeweils einen HDMI In / Out- Die für PlayStation VR mitgelieferte Prozessoreinheit hat seine eigene Stromzufuhr.Quelle: PC GamesAusgang. Etwaige Zuschauer im Raum können dadurch das Geschehen auf dem Fernseher mitverfolgen, starren dann aber wenig überraschend auf ein normales 2D-Bild.

Prozessoreinheit - wer ein Elgato daheim hat, dürfte das Konzept verstehen. Mit einem weiteren HDMI-Kabel verbinden wir schließlich TV und der kleineren Prozessoreinheit. Außerdem schließen wir die Box via USB an die PS4 an. Ohne Stromzufuhr läuft nichts, weshalb wir obendrein noch den AC Adapter mit dem beiliegenden Netzkabel an Einheit und Steckdose klemmen müssen.

Das PlayStation VR Headset muss über ein rund anderthalb Meter langes Kabel ebenfalls an die Prozessoreinheit. Die kleinere Box lässt sich mit einer Handbewegung zurückziehen, woraufhin zwei Anschlüsse frei werden. Hieran klemmen wir die beiden Verbindungskabel klemme. Als hilfreich in diesem Zusammenhang erweisen sich die auf Kabeln und über den Anschlüssen angebrachten PlayStation-Symbole ▲■●✖. Das vermeidet einen versehentlichen Falschanschluss der Kabel. Alle oben geschilderten Schritte sind in der Anleitung anschaulich erklärt. Auch sind alle mitgelieferten Kabel passend zu den Erklärungen im Handbuch nummeriert, sodass die Installation in wenigen Minuten abgeschlossen ist.

Fürs Tracking der Bewegungen eventuell vorhandener PlayStation Move Controller und des PS VR Headsets ist die eingangs erwähnte PlayStation Kamera erforderlich. Diese wird einfach über USB an den Fernseher angeschlossen. Die Position ist entscheidender. Sony empfiehlt sie mit der Klemme über dem TV-Gerät zu platzieren, wir können sie jedoch auf dem Sideboard gleich unterhalb abstellen. Sony gibt die verfassbare Spielfläche mit 1,9 x 3,0 Metern an (zum Vergleich das raumfüllende VR-System HTC Vive: etwa 3,5 x 3,5 Meter). Das dürfte für die meisten Wohnzimmer ausreichen. Allerdings sollten wir wie bei Konkurrenzgeräten etwaig vorhandene Objekte wie Möbelstücke in Blickrichtung der Kamera vor dem Spielen aus dem Weg räumen und dann möglichst zentral zur Kamera Platz nehmen. Andernfalls kann es zu Aussetzern bei der Positionsbestimmung kommen, was uns PS VR unmittelbar über eine Bildschirmeinblendung mitteilt.

Im finalen Schritt starten wir die PlayStation 4 und bei der anschließenden Kalibrierung erklärt uns das System kurz und knapp, wie ihr das VR-Headset aufsetzen müssen. Fertig.

PS VR: Tragekomfort / Verarbeitung

Weiche Polster am Visier und am Kopfband sorgen für einen bequemen Halt.Quelle: PC GamesDer erste Eindruck beim Auspacken von PlayStation VR ist positiv. Das futuristisch anmutende Design gefällt, rein optisch betrachtet wirkt Sonys Datenbrille im direkten Vergleich mit Oculus Rift und HTC Vive wie ein Referenzgerät. Dabei besteht der Korpus überwiegend aus Kunststoff. Ein Leichtgewicht ist die VR-Brille mit etwas über 600 Gramm trotzdem nicht. Viel wichtiger als Design ist aber ohnehin der Tragekomfort - und hier ist PlayStation VR derzeit klar das Maß aller Dinge. Kopfband und Stirnauflage sind mit einem Leder ähnlichen Material gepolstert. Dadurch sitzt die VR-Brille sehr bequem.

Unkomplizierte Bedienung: Auf Knopfdruck ziehen wir etwa das Visier näher an die Augen oder davon weg.Quelle: PC GamesMit einem Knopfdruck und etwas Kraft lässt sich das Kopfband wegziehen und schließlich die Datenbrille aufsetzen. Sitzt die Brille dann noch nicht perfekt, justieren wir mit einem an der hinteren Kopfschale angebrachten Rädchen einfach nach. Klasse für Brillenträger: Auch das Visier lässt sich fast schon intuitiv auf Knopfdruck von beziehungsweise zum Kopf bewegen. Eine willkommene Sache, wenn beim Aufsetzen die Brille leicht verrutscht ist!

Obendrein lässt sich durchs Nachjustieren nerviger Lichteinfall unterhalb der Augenpartie vorbeugen. Der um die OLED-Displays angebrachte und ausziehbare Lichtschutz aus Gummi wirkt auf den ersten Blick billig, erfüllt aber seinen Zweck. Bei frontal ausgerichteten, grellen Studioscheinwerfern in unserer Testumgebung drang praktisch kein Licht ein. Die Schweißentwicklung zu bremsen, vermag PlayStation VR allerdings nicht. Schon nach wenigen Minuten Spielzeit bildeten sich erste Schweißperlen. Die Körperausdünstungen werden von den Polster zwar gut aufgenommen, ob sich das Material dadurch nicht irgendwann abnutzt und vielleicht unansehnlich verfärbt, muss ein Langzeittest zeigen.

PS VR: Die Spiele

Nicht im Paket von PlayStation VR enthalten: Das Vorzeige-Spiel Batman: Arkham VR von Rocksteady.Quelle: Rocksteady / SonyIm Lieferumfang von PlayStation VR ist lediglich eine Demo-Disc inkludiert. Darauf enthalten sind Driveclub VR, RIGS Mechanized Combat League, Tumble VR, Battlezone, Eve: Valkyrie, Wayward Sky, Headmaster sowie Playstation VR Worlds. Das ist aus zweierlei Gründen enttäuschend: Zum einen ist der Umfang im Vergleich zur US-Disc merklich abgespeckt. So fehlen etwa diverse VR-Titel wie zum Beispiel Here They Lie, Rez Infinite und Until Dawn: Rush of Blood. Zum anderen wäre aus unserer Sicht ein beiliegender Vollpreisspiel im Paket wünschenswert gewesen. Wenngleich keine Killer-App, zählt Batman: Arkham VR von Rocksteady zu den beeindruckenderen Launch-Titeln und hätte das Angebot unserer Meinung nach merklich aufgewertet. Eindrücke zu einzelnen Games für PlayStation VR reichen wir in den nächsten Tagen nach.



Von Max Falkenstern

Redakteur

12.10.2016 um 16:58 Uhr