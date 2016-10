Playstation VR: Sony kündigt Bundle mit Kamera an

Laut Sony wurde das Virtual-Reality-Headset Playstation VR in Deutschland deswegen ohne Kamera angeboten, weil viele diese schon besitzen und nicht noch einmal kaufen möchten. Wer die Kamera noch nicht besitzt, der sollte sie einfach hinzu bestellen. Doch viele wünschten sich ein zusätzliches Bundle bestehend aus VR-Headset und Kamera.

Nun erhörte Sony diese Fans und kündigte ein solches Paket an. Momentan ist dieses Bundle in Deutschland noch nicht verfügbar, doch es könnte hierzulande auf den Markt kommen, wenn die erste Welle an Playstation-VR-Geräten an die Vorbesteller ausgeliefert worden ist. Enthalten ist in diesem Paket sogar die neue Version der Playstation-Kamera in der 2016er Version. Der Preis soll 449 Euro betragen. Vorbestellungen sind aktuell nicht möglich, obwohl auch der Veröffentlichungstermin für das Bundle in einigen Ländern mit dem 13. Oktober angegeben wurde.

Hier wird man sich wohl ein wenig gedulden müssen, bis Sony wieder genug Headsets nachproduziert hat und das Bundle überall anbieten kann.

Quelle: Playfront