Playstation VR: Helles Licht und spiegelnde Oberflächen sind ein Problem

Am 13. Oktober ist es soweit, dann werden die ersten Exemplare von Sonys Virtual-Reality-Headset Playstation VR ausgeliefert. Der Hersteller aktualisierte nun das FAQ des Headsets, um sicherzustellen, dass die Spieler die bestmögliche Spielerfahrung genießen können. Denn es gilt beim Spielen auf einige Dinge zu achten.

So ist im FAQ nun zu lesen, dass helles Licht und spiegelnde Oberflächen für das Tracking der Kamera zu einem Problem werden könnten. Ein leichtes Umgebungslicht sei in Ordnung, doch wer direkt vor einem Fenster sitzt, durch welches die Sonne ins Zimmer scheint, könnte unter Umständen Probleme bekommen. Dann werden die Bewegungen des Spielers eventuell von der Kamera nicht richtig erkannt. Denn durch grelles Licht ist es für die Kamera sehr schwer, die LEDs am Headset zu erkennen.

Ebenfalls problematisch sind spiegelnde Oberflächen wie Spiegel, die im Zimmer hängen könnten. Denn die LEDs werden dann reflektiert, wodurch die Kamera diese mehrfach erkennt und nicht weiß, welches die "echten" sind. Auch dies kann dazu führen, dass das Motion Tracking nicht einwandfrei funktioniert. Am besten ist es, in einem abgedunkelten Raum zu spielen, in dem es keine spiegelnden Oberflächen gibt. Dann sollte das Motion Tracking problemlos arbeiten.

Dies werden sich die ersten glücklichen Fans, die ab dem 13. Oktober ein Playstation-VR-Headset erhalten, aber dann selbst ausprobieren können. Sony versucht derzeit im Übrigen, alle Vorbestellungen des Headsets bis Ende des Jahres auszuliefern.

