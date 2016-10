Morgen ist es soweit: Am 13. Oktober steht die Virtual-Reality-Brille PlayStation VR (zumindest für Vorbesteller) in den Startlöchern - Käufer können zum Start auf ein Launch-Lineup zurückgreifen, das unter anderem Titel wie PlayStation VR Worlds, Batman: Arkham VR, Until Dawn: Rush of Blood und die Resident Evil 7 - Kitchen Demo umfasst. Doch was dann? Um den Erfolg der Hardware auch in der Folgezeit zu gewährleisten, ist Hersteller Sony darauf angewiesen, auch in den kommenden Jahren interessante Inhalte für die PlayStation VR nachzuliefern. Wie Sonys VP of Marketing, John Koller, nun in einem Interview mit der Redaktion von Upload VR verraten hat, ist sich Sony dieser Aufgabe allerdings voll bewusst und soll bereits für die kommenden drei Jahre vorausgeplant haben:

"Was wir und insbesondere ich von vergangenen Plattformen gelernt haben, ist, dass man beim Start einer Plattform sicherstellen sollte, dass die zwei bis drei Folgejahre abgesichert sind, dass die Inhalte für die Plattform gesichert und bereit sind. Dass es einen wirklich starken Plan für die Zukunft gibt. Und ich kann sagen, dass das mit PlayStation VR der Fall ist. Wir freuen uns schon auf die kommenden Jahre", so Koller, der weiter ausführt: "Für eine erfolgreiche Plattform brauchst du Inhalte über Zeit. Du kannst nicht nur einen erfolgreichen Start haben, dir die Hände abklopfen und sagen, dass deine Arbeit erledigt ist." Sony habe auch für die nächsten Jahre bereits vielversprechende Entwickler gefördert und spannende Inhalte für die virtuelle Realität vorbereitet. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder und Trailer rund um PlayStation VR besucht ihr unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Upload VR via Playfront