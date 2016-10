PlayStation VR richtig reinigen - wie ihr Headset und Linsen säubert

Seit gestern ist es soweit: Sony hat seine hauseigene Virtual-Reality-Brille, die PlayStation VR, offiziell veröffentlicht - damit kommen zumindest Vorbesteller ab sofort in den Genuss zahlreicher früher VR-Spiele. Und für die kommenden drei Jahre will Sony spieletechnisch auch bereits bestens gerüstet sein, wie der Konzern kürzlich verlauten ließ. Damit aber auch die frisch erworbenen Headsets der Anwender überhaupt so lange mitmachen, hat Sony nun zwei Videos veröffentlicht, in denen kurz und knapp gezeigt wird, wie die wichtigsten Teile der Brille optimalerweise zu reinigen sind. Konkret geht es zum einen um die Linsen, für deren Reinigung Sony ein Mikrofasertuch empfiehlt, das vielen Elektronikartikeln und auch der PS-VR beiliegt. Wasser oder Reinigungsmittel sollen derweil nicht verwendet werden.

Das zweite Video zeigt die Säuberung der Lichtschutz-Ummantelung, die erst vorsichtig entfernt und anschließend unter fließendem Wasser sanft und ebenfalls ohne Einsatz von Reinigungsmitteln von Verunreinigungen befreit werden soll. So viel zur Reinigung - damit auch der Betrieb möglichst reibungslos verläuft, hatte Sony schon früher in dieser Woche ein FAQ veröffentlicht, das etwa die Beseitigung von hellen Lichtquellen und spiegelnden Oberflächen bei Verwendung der PlayStation VR empfiehlt. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer und mehr rund um die PlayStation VR besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

via Dualshockers