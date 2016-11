So richtig eingeschlagen haben weder Oculus Rift noch HTCs Vive. Beides sind hervorragende Virtual-Reality-Headsets, die jedoch recht teuer sind und außerdem fehlt ganz einfach die "Killer App", die dafür sorgt, dass sich jeder eine VR-Brille kaufen will.

Doch Sony zeigt, dass dies auch anders geht. Denn die Verkaufszahlen der Playstation VR sind so gut, dass sie Statistiken zufolge in Kürze die der Oculus Rift und HTC Vive - zusammengenommen - einholen wird. Sony verkauft damit also mehr Headsets als Oculus Rift und HTC Vive zusammen. Bedenkt man, dass Playstation VR erst seit Oktober auf dem Markt ist, die anderen Headsets seit dem Frühjahr, ist dies ein sehr großer Erfolg für Sony.

Der kommt aber nicht von ungefähr. Denn Sonys VR-Headset kostet deutlich weniger als Oculus Rift und HTCs Vive. Nicht nur bei der Brille an sich, sondern auch bei der benötigten Hardware sind die Kosten geringer. Es wird "lediglich" eine Playstation 4 benötigt, welche aktuell für deutlich unter 400 Euro zu haben ist. Hinzu kommt, dass das jetzt schon verfügbare Portfolio an Spielen für die Playstation VR interessanter ist als das, was es für Oculus Rift und HTC Vive gibt.

