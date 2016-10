Seit der vergangenen Woche kommen auch PlayStation-Jünger in den Genuss virtueller Realitäten: Seit dem 13. Oktober 2016 bietet Sony die PS VR für 399 Euro an - damit sich unter Käufern der teuren Peripherie hinterher keine Enttäuschung breitmacht, bietet der Entwickler darüber hinaus ein ausführliches FAQ, das unter anderem helle Lichtquellen und spiegelnde Flächen als potentielle Störfaktoren in der Anwendung aufführt. Damit sind aber offenbar noch nicht alle möglichen Probleme aus der Welt geschaffen: Auf Reddit hat ein Nutzer von einem Fall berichtet, in dem ein längerer Betrieb der PlayStation 4, lediglich unterbrochen vom Ruhemodus der Konsole, zu teils argen Problemen mit dem Tracking des Headsets geführt haben soll. Insbesondere im Spiel Batman: Arkham VR von Entwickler Rocksteady soll die Kamera unkontrolliert gewackelt und gezoomt haben - sehr zum Leidwesen des Anwenders.

Dieser scheint jedoch eine zuverlässige, wenn auch rabiate Lösung für die Trackingprobleme gefunden zu haben: ein Konsolenneustart, in seinem Fall durch Herausziehen des Stromkabels. Nach dem erneuten Hochfahren der PlayStation 4 waren die Tracking-Probleme offenbar beseitigt und Arkham VR vollkommen ordnungsgemäß spielbar. Unsicher ist bislang jedoch, was in diesem Fall den Ausschlag gegeben hat. War es der rabiate Neustart der Konsole, die bei Stromverlust offenbar ihre Datenbank neu aufbaut, oder würde es auch ein simpler Neustart der Konsole über das Menü tun? So oder so kann sich die Datenbankwiederhestellung, die der Defragmentierung eines PCs ähnelt, auch manuell über den Abgesicherten Modus der Konsole durchführen lassen - alle Informationen dazu findet ihr im offiziellen FAQ von Sony. Für Wissenswertes rund um PlayStation VR haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.

Quelle: Reddit