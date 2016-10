PlayStation VR: Kein 3D-Audio über kabellose Kopfhörer möglich

Bis zur Veröffentlichung der PlayStation VR ist es nun nicht mehr lange hin, doch wer sich zur zusätzlichen Immersion auf knackigen 3D-Sound im Verbund mit dem Headset gefreut hat, sollte seine Erwartungen besser niedrig halten - zumindest dann, wenn er oder sie beabsichtigt, kabellose Kopfhörer zu verwenden. Im PlayStation-Blog hat Entwickler Sony nämlich ein umfangreiches FAQ zum Thema PS-VR veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Brille keine 3D-Audiowiedergabe über kabellose Kopfhörer ermöglicht - die volle Immersion werde demnach ausschließlich mit kabelgebundenen Kopfhörern möglich sein, wie dem, der direkt im Lieferumfang der PS-VR-Brille enthalten sein wird.

Der Verzicht auf 3D-Audio wäre aber schade - Sony selbst schreibt in seinem FAQ, dass "3D-Audio-Systeme das Gefühl der Immersion und Präsenz innerhalb der virtuellen Realität im Vergleich zu herkömmlichen 7.1-Surround-Sound-Systemen deutlich verstärken". Diesen Aspekt hatte schon Dr. Richard Marks, seines Zeichens Senior Director of Research and Development bei Sony im letzten Jahr in einem Interview mit The Verge hervorgehoben: "Rein visuelle VR-Erfahrungen sind zwar möglich, die Dreingabe von 3D-Audio verstärkt den Eindruck und die Tiefe einer VR-Erfahrung jedoch sehr", so Marks in aller Deutlichkeit. 3D-Audio biete deutliche Vorteile im Vergleich zum rein Visuellen: "Anders als das Optische ist die 3D-Geräuschkulisse nicht an das Sichtfeld des Displays gebunden und kann eine vollständige 360-Grad-Erfahrung ermöglichen."

Die PlayStation VR erscheint am 13. Oktober 2016 für 399 Euro.

