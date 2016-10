PlayStation VR kaufen: Liefertermine, Versand, Tipps für Spontankäufer

Mit PlayStation VR steht der Release der PS4-Brille kurz bevor. Wer das VR-Headset rechtzeitig vorbestellt hat, erhält es pünktlich zum Launch am 13. Oktober. Aktuellen Berichten zufolge scheint der Online-Händler Amazon.de bereits mit den Auslieferungen begonnen zu haben. Mit etwas Glück tauchen Vorbesteller schon heute in die virtuelle Realität auf PlayStation 4 ab. Die meisten Geräte dürften allerdings am heutigen Mittwoch versendet werden.

Einzelhändler wie Media Markt, Saturn und Gamestop haben ihr PlayStation-VR-Kontigent vermutlich ebenfalls bereits erhalten. Allerdings dürften die Exemplare nur an jene Käufer verkauft werden, die das Headset lange vor dem Release vorbestellt haben. Dass ihr PlayStation VR vor Ort in den einzelnen Filialen kaufen könnt, scheint unwahrscheinlich: Die Nachfrage nach der PS4-Brille ist riesig. Daher dürfte es recht unwahrscheinlich sein, dass ihr PlayStation VR am 13. Oktober in einem der Läden kaufen könnt.

Der Händler Gamestop zeigt seinen Kunden auf einer Karte an, in welchen Stores sich PlayStation VR kaufen lässt. Ein Blick genügt, um zu erfahren: Die PS4-Brille ist deutschlandweit in keiner Filiale erhältlich. Ob sich das möglicherweise am Release-Tag ändert, darf bezweifelt werden. Vorbestellungen akzeptiert Gamestop derzeit keine. Ähnlich verhält es sich auch bei anderen Shops, darunter Amazon. Bei Saturn lässt sich PlayStation VR zwar in den Warenkorb klicken, ein Auslieferungsdatum gibt der Händler aber nicht an. Konkreter fällt die Auskunft bei Otto.de an: Der Online-Händler gibt als Lieferzeit "bis Weihnachten" an. Mit einem genauen Termin lehnt sich allerdings auch otto.de nicht aus dem Fenster.

PlayStation VR kaufen: Wo ist das PS4-Headset erhältlich?

Internationale Amazon-Shops scheinen noch Kontigente von PlayStation VR zu haben. Quelle: Sony Weder Amazon, Gamestop noch Media Markt, Saturn und Otto.de haben PlayStation VR derzeit im Programm - die Peripherie scheint restlos ausverkauft zu sein. Dass ihr PlayStation VR am 13. Oktober in einer der Filialen kaufen könnt, dürfte aufgrund begrenzter Kontigente unwahrscheinlich sein. Ein Anruf bei eurem lokalen Händler sei aber dennoch empfohlen. Mit etwas Glück haben sie PlayStation VR doch vorrätig. Profitieren dürften Spieler in kleineren Städten. Die Nachfrage dürfte entsprechend geringer ausfallen.

Alternativ lässt sich PlayStation VR im Ausland kaufen. Zu guten Anlaufstellen zählen die internationalen Shops von Amazon, etwa Spanien und Italien. Bei beiden Händlern scheint PlayStation VR noch nicht restlos vergriffen zu sein. Auf lange Lieferzeiten müsst ihr euch aufgrund des riesigen Amazonnetzwerkes nicht einstellen. Eine weitere Alternative dürfte Ebay sein. Allerdings rechnen wir damit, dass Verkäufer Profit aus den hierzulande vergriffenen PlayStation-VR-Kontigenten schlagen wollen und die eigentlich für 399 Euro erhältliche Brille zu Mondpreisen anbieten. Wie sich die Preise entwickeln, wird sich am Launch-Tag von PlayStation VR zeigen. Möglicherweise lohnt sich ein Blick in die Kleinanzeigen von Ebay. Unsere Themenseite zu PlayStation VR hält euch auf dem Laufenden.