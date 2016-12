PlayStation VR am PC verwenden - inoffizieller Patch macht's möglich

Keine zwei Monate lang ist die PlayStation VR nun im Handel, schon haben findige Entwickler die Virtual-Reality-Brille aus dem Hause Sony fit für den PC gemacht - zumindest teilweise. Die inoffizielle Methode kommt vom Team der Webseite TrinusVR, auf der ein Patch zum Download bereitsteht. Dieser ermöglicht es PSVR-Nutzern und Besitzern eines PCs mit USB 3.0 und der nötigen Rechenpower, Spiele aus der Steam-VR-Bibliothek mit der Sony-Brille zu spielen - wenn auch mit Einschränkungen: Während sogenanntes Headtracking noch möglich ist, werden die Bewegungscontroller der Konkurrenzprodukte Oculus Rift oder HTC Vive etwa nicht unterstützt - Spiele müssen also mit einem klassischen Gamepad gesteuert werden. Da trifft es sich doch, dass Steam inzwischen auch Sonys Dualshock-4-Pad unterstützt. TrinusVR läuft derzeit nur mit einer maximalen Bildwiederholungsrate von 60 Hz. In einem Tutorial-Video erklärt YouTuber Matownerie die Installation und Inbetriebnahme der inoffiziellen Software.



Wer die PlayStation VR auch weiterhin lieber nur an seinem offiziellen Bestimmungsort genießen möchte, der PlayStation 4, kann sich in einer Top 10 von Sony über die beliebtesten Downloadspiele zum Headset informieren. Seit ihrer Veröffentlichung am 13. Oktober 2016 hat sich die Brille als überaus erfolgreich herausgestellt und wird bereits als Marktführer im Virtual-Reality-Bereich gehandelt. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um die PlayStation VR haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: dsogaming via 4Players