PlayStation VR verkauft sich laut Sony besser, als angenommen

In einem Gespräch mit der etablierten New York Times verriet Sonys PlayStation-Chef Andrew House, dass sich die PlayStation VR bisher 915.000 Mal verkaufen konnte (Stand: 19. Februar 2017). Das übertreffe die Erwartungen des Unternehmens. Einkalkuliert war, dass das VR-Headset in den ersten sechs Monaten nach dem Release eine Million Mal über die Ladentheke wandert. Das Erreichen dieses Ziels ist durch die aktuelle Entwicklung und die Zahlen, die es offensichtlich und faktisch belegen, sehr wahrscheinlich.

Die Nachfrage nach PlayStation VR scheint nach wie vor ungebrochen zu sein. "Da sind buchstäblich Leute, die sich in Schlangen vor Läden aufstellen, wenn sie wissen, dass der Vorrat wieder aufgefüllt wird"; lässt sich House zitieren. Genau diese Szenen spielten sich im vergangenen Monat bei großen Einzelhändlern in Japan ab, als Läden aufgrund der enormen Nachfrage Verlosungen starten mussten, um ihre knappen Lagervorräte gerecht an Kunden zu verteilen. "Wir hatten erwartet, dass die ganze Sache kleiner ausfällt, als es nun der Fall ist", sagte House weiter und drückte damit die positive Überraschung des Unternehmens aus.

Selbst gegenüber der indirekten Konkurrenz in Form von Oculus Rift und HTC Vive scheint PlayStation VR die Nase vorn zu haben. Wie die Times berichtet, haben Analysten von SuperData Research ermittelt, dass sich die Oculus Rift bisher 243.000 Mal und die HTC Vive 420.000 Mal verkaufen konnte. Selbst wenn diese Absätze kumuliert werden, übertrifft der Verkauf der PlayStation VR sie um ein knappes Drittel. Ob dieser Verkaufserfolg auch in Zukunft anhält, wird die Zeit zeigen müssen.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur PlayStation VR findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird. Ob auch ihr ein VR-Headset von Sony besitzt oder plant, euch eins zuzulegen, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommenatren unterhalb dieser Zeilen schreiben!

Quelle: NYT