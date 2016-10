PlayStation VR: Wird uns beim Spielen schwindelig? Langzeit-Experiment im Video

Mit PlayStation VR ist seit dem 13. Oktober das erste Virtual-Reality-Headset für PlayStation 4 im Handel erhältlich. In den bisherigen Tests schneidet die PS4-Brille durchaus positiv ab - vor allem, was die Verarbeitung und Spieleauswahl betrifft. Mit PlayStation VR ergibt sich eine gänzlich neue Spiele-Erfahrung. Nutzer von VR-Brillen klagen jedoch gelegentlich von Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit - ein Phänomen, das neben PlayStation VR auch bei der Verwendung von Oculus Rift und HTC Vive auftreten kann. Wir haben den Test gemacht: Im ersten Versuch unseres Langzeit-Experiments haben wir unserem Praktikanten Sammy die PlayStation VR aufgeschnallt und überprüft, ob er es eine Stunde mit dem Titel Rift aushält. Wie das Experiment verlief, erfahrt ihr im unten angehängten Video.

In unserem großen Test zu PlayStation VR lest ihr, wie gut das VR-Headset von Sony abschneidet - auch im Vergleich zu den PC-Konkurrenten HTC Vive und Oculus Rift. "Der weite Blickwinkel und vor allen die hohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgen beim Spielen für ein klasse Immersionsgefühl, das dem der Konkurrenzprodukte praktisch in nichts nach steht! Störende Ruckler, die zum Unwohlsein führen können, haben wir bei keinem der getesteten Titel für PlayStation VR erlebt. Alle Spiele laufen flüssig. Schlierenbildung tritt allenfalls bei sehr schnellen Kopfbewegungen zutage", schreibt Redakteur Max Falkenstern und ergänzt, dass Schwindelanfälle oder andere Symptome nicht gänzlich ausgeschlossen sind. Bei einem Test haben wir Batman: Arkham VR und Until Dawn: Rush of Blood über mehrere Stunden ohne Unterbrechung gespielt, worauf sich leichte Sehstörungen verbunden mit allgemeinem Unwohlsein einstellten. Sony empfiehlt übrigens ausdrücklich, regelmäßige Pausen beim Spielen mit PlayStation VR einzulegen.