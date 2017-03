PlayStation VR: Update bringt verbessertes Tracking

Am vergangenen Montag sind im Internet erste Gerüchte dazu aufgetaucht, dass Sony am heutigen Dienstag das neue Firmware-Update 4.5 für PlayStation 4 veröffentlichen wird. Zusätzlich dazu dürfen sich alle Besitzer von PlayStation VR ebenfalls über neue Funktionen mit Patch 2.4 freuen. Während Sony weiterhin noch keine Informationen zur Veröffentlichung bekannt gegeben hat, sind nun zumindest weitere Details zum kommenden PlayStation VR-Update aufgetaucht.

So wird unter anderem das Tracking der VR-Brille mit dem kommenden Update verbessert. Im Speziellen geht es dabei um die Erkennung von Objekten, die von der benötigten PlayStation-Kamera erfasst werden. Dies wurde im Rahmen der Game Developers Conference 2017 in San Francisco bekannt gegeben. Demnach gibt es einige Verbesserungen im Zusammenhang mit den Move-Controllern sowie dem kommenden Aim- Der kommende Aim-Controller für PlayStation VR. Quelle: Sony Controller, der gemeinsam mit dem Shooter Farpoint am 16. Mai 2017 ausgeliefert wird. Erste Entwickler haben bereits verraten, dass die Entwicklung für den neuen Controller sehr einfach sei. Das VR-Spiel The Brookhaven Experiment wird ebenfalls Unterstützung für den neuen Controller erhalten. Zudem soll auch Sony an einigen weiteren Titeln arbeiten.

Zu den weiteren Neuerungen gehört die Unterstützung von 3D Blu-rays. Bislang wurden entsprechende Filme auf dem Bildschirm der VR-Brille als flaches Bild angezeigt. Durch den neuen Patch kommt die entsprechende Tiefe in die Filme. Weitere Meldungen und Videos zu PlayStation VR findet Ihr auf unserer Themenseite.

