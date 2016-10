PlayStation VR: Sony erhöht die Produktion des VR-Headsets

Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte Sony offiziell das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR für die PlayStation 4. In einem Interview mit CNBC hat Jim Ryan, President und Chief Executive bei Sony Computer Entertainment Europe, über die erwarteten Verkaufszahlen der Hardware gesprochen. So spricht er über die große Anzahl von Vorbestellungen sowie ein starkes Interesse im Vorfeld der Veröffentlichung. Demnach rechnet Sony mit mehreren hunderttausend Einheiten, die in den kommenden Wochen und Monaten im Handel verkauft werden sollen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen bereits die Produktion von PlayStation VR erhöht.

"Wir wissen, dass der Nachschub-Kreislauf sehr gut ist - die Produktion verläuft exakt so wie wir es vorausgesagt haben. Wir haben die Entscheidung getroffen die Kapazitäten für Ende 2016 und Anfang 2017 zu erhöhen, damit viele PlayStation VRs weltweit verfügbar sind. Ob wir damit die Erwartungen des Marktes erfüllen, werden wir sehen", sagte Jim Ryan im Gespräch. Erste Verkaufszahlen zu PlayStation VR von Sony gibt es bislang noch nicht. In einem weiteren Interview mit Polygon hat Shawn Layden, Chairman der Sony Worldwide Studios, verraten, dass Sony mit jeder verkauften Einheit des Virtual-Reality-Headsets bereits Profit macht. Weitere Meldungen zu PlayStation VR findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: CNBC