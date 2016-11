Playstation VR: Laut TIME Magazine eine der besten Erfindungen 2016

Die Redakteure des renommierten TIME Magazine haben auch in diesem Jahr wieder die ihrer Meinung nach "25 besten Erfindungen" erstellt. Als einziges, aus dem Gaming-Bereich stammendes Gadget taucht in der Liste auch Playstation VR auf. Der Grund, weshalb Sonys Beitrag zur Virtual-Reality-Revolution Aufnahme fand, und nicht etwa, die ebenfalls 2016 auf den Markt gekommenen PC-Konkurrenten HTC Vive oder Oculus Rift, ist in erster Linie im Preis zu suchen. Playstation VR kostet 399 Euro. Zum Betrieb genügt eine handelslübliche PS4, die inzwischen für unter 300 Euro zu haben ist.

Deshalb ist es wohl am ehesten Playstation VR zuzutrauen, das Thema VR wirklich massenmarkttauglich zu machen. Schätzungen zufolge gehen von Sonys Peripheriegerät in diesem Jahr über 2,5 Millionen Exemplare über die Ladentheken, während HTC Viva und Oculus Rift jeweils nicht einmal auf ein Fünftel dieser Zahl kommen sollen, trotz deutlich früheren Erscheinens. Ebenfalls auf die TIME-Liste schafften es unter anderem Apples drahtlose iPhone-Kopfhörer Airpods und der "intelligente" Lautsprecher Amazon Echo.

Quelle: TIME Magazine