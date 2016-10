PlayStation VR & Pornos: Pornhub beschwert sich über mangelnden Support

Das Unternehmen Sony hat eine Beschwerde über mangelnden Porno-Support mit PlayStation VR von der Internet-Seite Pornhub erhalten. Der Browser der PlayStation 4 unterstützt derzeit keine 360-Grad-Videos, weshalb man die angebotenen Porno-Filme von Pornhub nicht direkt über die Konsole streamen kann. Stattdessen müssen Interessierte die Videos herunterladen und dann mit einen USB-Stick auf die Konsole übertragen. Denn mit dem Launch der VR-Brille hat zumindest der Media Player ein benötigtes Update für 360-Grad-Videos erhalten. Nun fordert Pornhub ein baldiges Update, mit dem auch über den Browser diese Videos angesehen werden können.

Corey Price, Vizepräsident von Pornhub, hat in einem Interview mit VentureBeat über die Situation mit PlayStation VR gesprochen. So unterstütze bereits die Konkurrenz mit Samsung GearVR oder dem Google Cardboard das Ansehen von VR-Videos auf den entsprechenden Geräten. Der Vizepräsident hofft nun besonders auf den Support von Sony, denn die VR-Pornos würden derzeit noch nicht so häufig angesehen und eine VR-Brille wie PlayStation VR könnte seiner Meinung nach etwas daran ändern. Weitere Meldungen zu PlayStation VR findet Ihr auf unserer Themenseite.

