PlayStation VR: Kinomodus zeigt Spiele und Filme auf riesiger Leinwand

Mit PlayStation VR erlebt ihr Videospiele auf eine neue Weise. Dabei setzt das PS4-Headset nicht zwingend VR-kompatible Spiele voraus. Der integrierte Kinomodus gibt - mit wenigen Ausnahmen - sämtliche PlayStation-4-Inhalte in 2D wieder. Das Besondere: Im Kinomodus nehmt ihr virtuell vor einer riesigen Leinwand Platz, auf der Spiele oder Filme wiedergegeben werden - da kommt richtiges Kinofeeling auf! Ihr entscheidet, wie groß die Bilddiagonale ausfallen soll. Dabei stehen drei Größen zur Auswahl, die maximale Bilddiagonale beträgt 225 Zoll. Weil ihr mit PlayStation VR virtuell nur maximal drei Meter von der Leinwand entfernt sitzt, wirkt die Größe des Bildes umso gewaltiger.

Die PlayStation-Kamera ist zwar für die erstmalige Einrichtung erforderlich, für die Nutzung des Kinomodus wird sie jedoch nicht benötigt. Spiele, die die Kamerafunktionen nutzen, funktionieren mit dem PlayStation VR Kinomodus nicht. Auf die Shareplay-Funktionen müsst ihr übrigens nicht verzichten: Das Feature läuft auch auf der virtuellen PlayStation-VR-Leinwand. In welcher Auflösung die Spiele wiedergegeben werden, hängt zunächst von der eingestellten Bildschirmgröße und vom Ausgangsmaterial ab. Maximal lässt sich eine Auflösung von 960 x 1080 pro Auge erreichen. Sony verspricht, dass die Spiel-Performance im PlayStation VR Kinomodus nicht beeinträchtigt wird. Dafür sorgt unter anderem die mitgelieferte Prozessoreinheit, die ihr zwischen PlayStation 4 und PlayStation VR anstöpselt. Übrigens: 3D-Inhalte lassen sich über diesen Modus nicht ausgeben. PlayStation VR gibt im Kinomodus nur 2D-Signale aus.

Wie gut sich PlayStation VR in unserem Test schlägt, erfahrt ihr unter diesem Link. Dort lest ihr alle wichtigen Infos zu Technik, Tracking und Einrichtung des PS4-Headsets. Darüber hinaus gehen wir auf die VR-Spiele ein, die für PlayStation VR erhältlich sind. Wo sich PlayStation VR kaufen lässt, fassen wir in einem separaten Artikel zusammen.