HoloBall: VR-Pong erscheint nächste Woche für PlayStation VR

Am 29. November 2016 erscheint das VR-Sportspiel HoloBall auch für PlayStation VR. Bereits im April 2016 wurde der Indie-Titel von Entwicklerteam TreeFortress für HTC Vive auf dem PC veröffentlicht. Bei HoloBall handelt es sich um eine Art Racquetball der Zukunft, das in einem Tron-ähnlichen Universum gespielt wird. Passend zum Launch für PlayStation VR gibt es auch einen neuen Trailer zum Spiel, den ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen könnt.

Als Spieler steht ihr in einem großen Raum mit jeweils einem Tor auf beiden Seiten. Ausgerüstet mit einem Schläger ist es euer Ziel, den Ball in das gegnerische Tor zu befördern. Je fester ihr auf den Ball schlagt, desto schneller fliegt er auf die gegenüberliegende Seite. Selbstverständlich müsst ihr euch auch gegen die Angriffe eures Gegners wehren, damit dieser kein Tor erzielen kann. Insgesamt 20 verschiedene Level mit vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden sowie drei Arcade-Modi stehen euch in HoloBall zur Verfügung. Ein Multiplayer-Modus könnte in naher Zukunft hinzugefügt werden. Zusätzlich unterstützt das Spiel die verstärkte Leistung der PlayStation 4 Pro, wodurch schärfere Bilder erstellt werden können.

Quelle: PlayStation Blog