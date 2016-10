PlayStation VR: Headset funktioniert auch mit Xbox, Wii U und PC

Mit PlayStation VR lässt sich die virtuelle Realität auf der PlayStation 4 erleben. Offenbar gibt das für die Sony-Konsole entworfene Headset auch Inhalte von anderen Zuspielern aus, darunter Wii U, Xbox One und Windows-PCs. Einzige Voraussetzung: ein HDMI-Anschluss. Das volle VR-Erlebnis entfaltet sich natürlich nicht - das gibt's mit PlayStation VR nur auf PlayStation 4. Aber immerhin gibt das VR-Headset die Inhalte in einem Kinomodus aus, wie sich verschiedenen Berichten entnehmen lässt. Der Kinomodus stellt die Inhalte auf einer Art virtueller Leinwand dar - als würdet ihr vor einem großen Bildschirm sitzen. Eine Garantie für die reibungslose Funktion gibt es aber nicht. Manche Nutzter berichten etwa von Fehlern bei der Soundwiedergabe.

Ein über Twitter veröffentlichtes Video zeigt den Anschluss von PlayStation VR an die Wii U. Details zum Kinomodus von PlayStation VR auf PlayStation 4 fassen wir in einem separaten Artikel zusammen. Auf der PS4 entscheidet ihr, wie groß die Bilddiagonale ausfallen soll. Dabei stehen drei Größen zur Auswahl, die maximale Bilddiagonale beträgt rund 225 Zoll. Weil ihr mit PlayStation VR virtuell nur maximal drei Meter von der Leinwand entfernt sitzt, wirkt die Größe des Bildes umso gewaltiger. Kinofeeling kommt etwa bei der Wiedergabe von Filmen auf. Wie gut sich PlayStation VR in unserem Test schlägt, erfahrt ihr unter diesem Link. Dort lest ihr alle wichtigen Infos zu Technik, Tracking und Einrichtung des PS4-Headsets.