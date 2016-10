PlayStation VR: "Großes Interesse an Apps aus dem Filmbereich"

PlayStation VR steht in den Startlöchern. Die VR-Lösung für PlayStation 4 kommt am 13. Oktober auf den Markt. Pünktlich zum Release steht eine beachtliche Spieleauswahl in den Regalen, die PlayStation VR unterstützt. Künftig sollen allerdings keineswegs ausschließlich Spiele für das Virtual-Reality-Headset erscheinen, betont Shawn Layden von den SIE Worldwide Studios. Demnach bestehe es großes Interesse an VR-Apps aus den Bereichen Film und Fernsehen. Sony Pictures Entertainment verfüge bereits über eine eigene Abteilung im VR-Bereich. Darüber hinaus habe man Gespräche mit Sony Music geführt. Zu welchen Ergebnissen die Konversationen gekommen sind, nannte Layden nicht.

Die Aussagen von Layden findet ihr auf der englischsprachigen Webseite von IGN. Sie lassen vermuten, dass PlayStation VR künftig tatkräftige Unterstützung aus anderen Sony-Abteilungen erhält. Auf welche Apps sich PlayStation-VR-Fans freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Viele weitere Infos, Videos und Bilder erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu PlayStation VR. Die PS4-Cyberbrille kommt für 399 Euro auf den Markt. Das Komplettpaket, das unter anderem zusammen mit einer Kamera und zwei PlayStation-Move-Controllern erscheint, kostet unverbindliche 499 Euro. Welche Spiele zum Release von PlayStation VR erhältlich sind, erfahrt ihr in einer separaten Meldung. Wie PlayStation VR in ersten Tests abschneidet, lest ihr unter diesem Link.