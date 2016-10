PlayStation VR: Erste Tests online - Gelungener VR-Einstieg auf PS4

PlayStation VR schneidet in den ersten Tests positiv ab. Das ab dem 13. Oktober für PlayStation 4 erhältliche Virtual-Reality-Headset erhält vor allem Lob für die gelungene Ergonomie und der guten Verarbeitung. Auch das zum Release von PlayStation VR zur Auswahl stehende Spieleangebot findet lobende Erwähnung. Nach Ansicht von Road to VR können die Inhalte für PSVR im Vergleich zu den für Oculus Rift und HTC Vive erhältlichen Anwendungen locker mithalten - stellenweise sind sie sogar besser.

Das Spieleangebot sei eines der bisher umfangreichsten in diesem Bereich. Etwas Nachholebedarf sieht die auf Virtual Reality spezialisierte Webseite bei der Technik. In diesem Punkt hätten die PC-Brillen Oculus Rift und HTC Vive die Nase vorn. Klar: PCs können auf eine deutlich leistungsfähigere Hardware zugreifen als die technisch limitierte PlayStation 4. Mit der im November erscheinenden PlayStation 4 Pro könnte sich das allerdings ändern. Durch die zusätzliche Rechenpower dürften auch VR-Anwendungen profitieren.

Tragekomfort überzeugt

Den Tragekomfort von PlayStation VR heben viele Tester positiv hervor. Quelle: Sony Zu diesem Ergebnis kommen auch andere Magazine, die PlayStation VR bereits testen konnten. Die Technikexperten von Digital Foundry geben an, dass der bei VR-Brillen bekannte Fliegengittereffekt bei PlayStation VR wenig ausgeprägt sei - das Raster nehme man nur kaum wahr. Ein großer Vorteil im Vergleich zu Oculus Rift und HTC Vive! Anders beim Tracking: Das auf der Grundlage von LED basierte PlayStation-Kamera-System arbeite nicht so genau wie die Konkurrenz von Oculus und HTC. Die Kamera braucht nach Angaben von Digital Foundry direkten Sichtkontakt zu den Controllern (PlayStation Move) und dem Headset. Ansonsten sei der Rückgriff auf die Sensordaten nicht befriedigend.

Lobende Worte finden die Experten für den Tragekomfort von PlayStation VR. Selbst nach einer Spielzeit von mehreren Stunden habe man das Headset nicht als störend empfunden. Das lässt sich etwa auf die Gewichteverteilung der Brille zurückführen: PlayStation VR verteilt die Last auf die Stirn und den hinteren Kopf. Grundsätzlich sei Sony mit PlayStation VR eine tolle Peripherie gelungen. Auch wenn zum Start zahlreiche Spiele angekündigt sind, so fehlt es nach Ansicht von Digital Foundry aber noch an einer echten Killer-App.

Verbesserungsbedarf beim Tracking

Das Tracking durch die PlayStation-Kamera funktioniert nach Ansicht der Tester nur befriedigend. Quelle: Sony Das Tracking von PlayStation Move scheint zu den größten Kritikpunkten zu gehören. Auch The Verge und Techcrunch stören sich an der teils unpräzisen Erfassung sowie Steuerung. So könne es durchaus vorkommen, dass die Kamera den Spieler nicht mehr erfasse, wenn er sich zu Seite bewege. Grundsätzlich fallen die Fazits für PSVR bei den Magazinen aber ebenfalls positiv aus. PlayStation VR liefert qualitativ hochwertige VR-Erfahrungen zu einem erschwinglichen Preis. Das PlayStation-4-Headset kostet zum Marktstart 399 Euro. Das Komplettpaket - unter anderem mit Kamera und zwei PlayStation-Move-Controllern - erscheint für 499 Euro. Zum Vergleich: Oculus Rift kostet 699 Euro, HTC Vive 899 Euro.

Negativ ins Gewicht fällt der Kabelsalat, der bei PlayStation VR anfällt, wie es die Webseite Digital Trends im Test beschreibt. Die Einrichtung ginge zwar problemlos von der Hand. Wie auch Oculus Rift und HTC Vive erfordert PlayStation VR etliche Kabel, um das Headset schließlich verbinden zu können. Ein Nachteil, den bisher alle stationären Virtual-Reality-Headsets aufweisen. Die im VR-Bereich häufig erwähnte Motion-Sickness (Übelkeit) trat in den Tests übrigens vereinzelt in Erscheinung und hängt stark vom Spiel ab.

Das Komplettpaket, bestehend aus PSVR, Kamera und Move-Controllern, kommt für 499 Euro auf den Markt. Quelle: Sony

Gelungener VR-Einstand auf PS4

Die Webseite VG247 lobt PlayStation VR unter anderem für die kinderleichte Installation. Punktabzug gibt's für die grafischen Fähigkeiten der ersten Spiele für PlayStation VR. Die Tester sehen die Grafikqualität der Titel in etwa gleichauf mit PS3-Spielen. "Keines der Spiele wird so ausschauen wie ein Uncharted 4", lässt sich die Webseite zitieren. Ob man sich schließlich eines der Headsets kaufen solle, hinge von der persönlichen Erwartungshaltung ab. PlayStation VR würde keineswegs klassische Spiele ablösen. Vielmehr sei VR als ein neuer Weg zu verstehen, wie sich Spiele konsumieren ließen. Zu diesem Zeitpunkt gäbe es jede Menge Spiele für PlayStation VR. Einige wären großartig, manche nur mittelmäßig. Wie sich die Unterstützung von PlayStation VR in Zukunft entwickelt, wird sich zeigen müssen.