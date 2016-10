PlayStation VR: In Einzelteile zerlegt - So sehen die Komponenten des VR-Headsets aus

PlayStation VR ist seit dem 13. Oktober 2016 auch in Deutschland erhältlich und lässt die Spieler auf Sonys PS4 in die Virtuelle Realität eintauchen. Doch nicht nur auf der PS4 scheint die Peripherie zu funktionieren, aktuellen Berichten zufolge soll die VR-Brille auch an der Wii U, Xbox One oder dem PC laufen. Die japanische Spiele-Seite 4Gamer ging nun ins Detail und wollte sehen, welche Komponenten in der PlayStation VR verbaut sind. Dazu nahm das Magazin eine nagelneue VR-Brille und zerlegte diese in ihre Einzelteile. In Bildern hielten die Schrauber ihre Schritte fest, vom Abnehmen der Linsen bis hin zur Freilegung der Leiterplatten. Doch seht euch das Ergebnis am besten selber in der Bildergalerie bei Dualshockers an.

