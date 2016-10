PlayStation VR: Bereits von Release an profitabel für Sony

Sonys Geschäfte scheinen aktuell ziemlich gut zu laufen. Nach der Bekanntgabe der Rekordsumme von über 20 Millionen Playstation-Plus-Abonnenten vor einigen Monaten und der jüngsten Erfolgsmeldung, die Playstation 4 sei die meistverkaufte Konsole der aktuellen Generation in Japan, meldete sich Shawn Layden nun zum Thema PlayStation VR zu Wort. In einem Interview mit Polygon verriet der President bei Sony Interactive Entertainment (SIE), dass sein Unternehmen seit dem Release der PlayStation VR Profit mit dem Produkt mache.

Dieser Umstand scheint eine Änderung der bisherigen Branchengewohnheiten dar. Bisher war es für Konsolenhersteller nicht unüblich, den Marktstart einer neuen Hardware zu subventionieren und damit anfangs Verluste einzufahren. Sony scheint für seine aktuelle Konsolengenerationen einen Weg gefunden zu haben, damit anders umzugehen. Aktuell verkauft der Elektronikriese die PS4 Slim, ein kleineres und energieeffizienteres Modell der PS4. Eine verbesserte Version, die einem Hardware-Upgrade am PC entspricht, erscheint in Form der PS4 Pro am 10. November 2016 für den Preis von 399 Euro. Jetzt benötigen Spieler nur noch gute Spiele für das neue VR-Gerät. Selbst da scheint aber eine gute Zeit auf uns zu warten. Sony kündigte an, dass der Spiele-Nachschub für die nächsten 3 Jahre vorausgeplant sei.

