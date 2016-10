Playstation VR: Alle Demos jetzt via US-Konto downloaden

Am 13. Oktober startet die PS4 ins Zeitalter der Virtual Reality. Dann erscheint Sonys Headset Playstation VR. Bereits heute steht im amerikanischen Playstation Store die Demo-Disc zum kostenlosen Download bereit. Überflüssig könnte man meinen, schließlich liegt sie doch dem Headset bei. Allerdings enthält die hierzulande beiliegende Demo-Disc aus unbekannten Gründen weitaus weniger Inhalte. Es fehlen unter anderem die Anspielversionen zu Eve: Valkyrie, Here They Lie, Rez Infinite und auch Until Dawn: Rush of Blood.

Mit einem gegebenenfalls zunächst anzulegenden US-PSN-Konto kommt ihr nun also aber doch an alle Demos für Playstation VR. Der Download bringt immerhin 36 Gigabyte auf die virtuelle Waage. Einzelbezug ist nicht möglich. Wer bereits übermorgen sein Exemplar der Playstation VR bekommt und über eine eher schmalbandige Internetleitung verfügt, sollte den Download am besten schon in Kürze anwerfen. Was die europäische Demo-Disc enthält, erfahrt ihr hier. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Playstation VR.

Quelle: PSN US