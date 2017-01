PlayStation Store: Weitere Angebote zum aktuellen Januar-Sale hinzugefügt

Kurz vor Weihnachten startete Sony im PlayStation Store mit der Aktion "Januar Angebote" eine riesige Rabattaktion mit vielen verschiedenen Spielen für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita. Mit dem heutigen 06. Januar 2017 werden um Mitternacht zwar die ersten Angebote aus dem Sortiment verschwinden, allerdings hat Sony direkt für Nachschub gesorgt und weitere Titel in den Katalog der "Januar Angebote" aufgenommen. Zu den Highlights der Neuzugänge gehört unter anderem das kürzlich veröffentlichte The Last Guardian für 39,99 € statt den bisherigen 59,99 € oder Mirror's Edge Catalyst für 10,99 € (statt 39,99 €) bei bestehendem PlayStation Plus-Abo.

Darüber hinaus wurden auch einige PlayStation VR-Spiele im Preis reduziert. Dazu gehören Eagle Flight für 29,99 € (statt 39,99 €), Robinson: The Journey für 39,99 € (statt 59,99 €) oder Keep Talking and Nobody Explodes für 9,99 € (statt 14,99 €). Eine kleine Auswahl von weiteren neuen Angeboten im PlayStation Store: Assassin's Creed: The Ezio Collection für 34,99 €, Star Wars Battlefront für 14,99 €, Diablo 3: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition für 19,99 €, Just Dance 2017 für 39,99 €, Uncharted: The Nathan Drake Collection für 21,49 € (PS Plus) bzw. 24,99 € oder Werewolves Within für 19,99 €. Die vollständige Liste mit allen Titeln findet Ihr im PlayStation Blog.

Quelle: PlayStation Blog