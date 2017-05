PlayStation Store ​Update: Zwei PS2-Klassiker, LocoRoco und mehr

Auch in dieser Woche hält der PlayStation Store wieder ein umfangreiches Update bereit. Diesmal kommen unter anderem Retro-Liebhaber auf ihre Kosten: In den nächsten Tagen stehen Resident Evil Code: Veronica X (10. Mai) und Harvest Moon: Save the Homeland (bereits ab heute) als Download bereit. Die PS2-Klassiker erweitern die Liste an PlayStation-2-Spielen für PlayStation 4 auf rund 40 Titel. Der Preis des Harvest-Moon-Abenteuers beläuft sich auf 14,99 Euro. Ein Preis für Resident Evil Code: Veronica X steht bislang nicht fest - der dürfte ebenfalls zwischen 15 und 20 Euro liegen.

Neben den beiden PS2-Retrohits findet mit dem aktuellen Update ein weiterer Klassiker den Weg in den PlayStation Store. Ab heute steht die Remastered-Version von LocoRoco als Download bereit. Der ursprünglich für das Handheld PlayStation Portable erschienene Puzzle-Hüpfer erstrahlt auf PlayStation 4 in einer technisch aufgewerteten Version. Aktuell befindet sich das Spiel sogar im Angebot: PS-Plus-Mitglieder sparen 20 Prozent und erhalten die Remastered-Version von LocoRoco für 11,99 Euro statt 14,99 Euro. Die Aktion gilt bis zum 23. Mai 2017. Zu den neuen Inhalten im PlayStation Store in dieser Woche zählen außerdem: NBA Playgrounds, Strafe, Human Fall Flat und Bloons TD 5. Die vollständige Spiele-Liste findet ihr im PlayStation-Blog. Auf unserer Themenseite zum PlayStation Store halten wir euch mit aktuellen News auf dem Laufenden.