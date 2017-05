PlayStation Store: ​Top-Spiele für unter 20 Euro - Großer Sale im PSN

Sony wirbt mit einem neuen Sale im PlayStation Store. Im Mittelpunkt der aktuellen Deals stehen Spiele für unter 20 Euro. Schnäppchenjäger sparen beim Kauf ausgewählter Highlights teils mehr als 70 Prozent. Im Angebot befindet sich beispielsweise FIFA 17. Die aktuelle Fußballsimulation von Electronic Arts kostet 19,99 Euro - ideal, um sich auf den Release von FIFA 18 einzustimmen. Nach der Aktion kostet der EA-Titel wieder 69,99 Euro.

Der Sale umfasst außerdem Just Cause 3: Die Open-World-Action zieht ihr euch bereits für 14,99 Euro auf die PS4-Festplatte - eine Ersparnis von sagenhaften 78 Prozent. Sparfüchse sollten außerdem einen Blick auf Mittelerde: Mordors Schatten werfen, denn aktuell gibt's die Game of the Year-Ausführung zu einem Preisnachlass von 75 Prozent. Statt den bisherigen 59,99 Euro zahlt ihr derzeit lediglich 14,99 Euro.

In der Liste der Spiele für unter 20 Euro befinden sich außerdem Titel wie Fallout 4, NHL 17, Madden NFL 17, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate, Uncharted 3, Killzone: Shadow Fall, Rayman Legends Lords of the Fallen und Worms W.M.D. Die vollständige Übersicht mit allen Angeboten im PlayStation Store findet ihr im PlayStation Blog. Alternativ wechselt ihr auf eurer PS4 in den Store-Bereich, um die einzelnen Rabatte angezeigt zu bekommen. Die Aktion ist bis zum 9. Juni 2017 begrenzt. Im Angebot der Woche befindet sich derzeit übrigens Borderlands: The Handsome Collection. Die Spielesammlung lässt sich bis zum 1. Juni für 12,99 Euro herunterladen.