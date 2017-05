PlayStation Store ​mit neuer Funktion: Empfehlungen der Entwickler

Sony startet eine neue Funktion im PlayStation Store. Unter "The Creators" vereint das Unternehmen Empfehlungen von wichtigen Entwicklern und Industrievertretern. So erhalten Anwender beispielsweise die Möglichkeit, die favorisierten Spiele von Shuhei Yoshida, Präsident von Sony Worldwide Studios, Guerrilla Games (Horizon: Zero Dawn, Killzone) und Yoshinori Ono (Street Fighter) einzusehen. Ferner sind Entwicklerstudios wie Supergiant Games, Double Eleven, Drinkbox Studios und Psyonix dabei. Neben ihren eigenen Produktionen listen die Entwickler in den Empfehlungen auch die einen oder anderen Perlen auf - ein Blick lohnt sich.

Der Nachteil: Die Kurationsfunktion lässt sich bislang nur im amerikanischen PlayStation Store verwenden. Über diesen Link könnt ihr allerdings in den Empfehlungen der erwähnten Entwickler stöbern. Seid ihr auf ein für euch interessantes Spiel gestoßen, sucht ihr einfach im deutschen Store auf eurer PlayStation 4 danach. Noch ist unklar, ob das Feature es auch nach Deutschland schafft. Außerdem bleibt abzuwarten, ob Sony die Funktion künftig um weitere Entwickler und Branchenvertreter erweitert. Unsere Themenseite zum PlayStation Store wird euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Schnäppchenjäger sei außerdem ein Blick in den aktuellen PSN-Sale empfohlen: Sony hat die Preise zahlreicher Spiele gesenkt. Derzeit lassen sich viele Top-Spiele für unter 20 Euro schießen. Mit dabei sind Spiele wie FIFA 17, Fallout 4, Uncharted 3 und NHL 17.

Quelle: Gamespot