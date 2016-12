Die "12 Weihnachtsangebote" im PlayStation Store gehen in die vierte Runde. Wie Sony über das PlayStation-Blog mitteilt, steht ab sofort die Special-Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim für PS4 vergünstigt zum Download bereit. Schnäppchenjäger erhalten beim Kauf der jüngst erschienenen Neuauflage einen Rabatt von satten 53 Prozent. Die Special Edition kostet derzeit also nur 27,99 Euro statt den üblichen 59,99 Euro. Interessierte sollten sich allerdings beeilen, denn das Angebot läuft nur für 48 Stunden. Am Freitag, den 9. Dezember, folgt das nächste Angebot aus der aktuellen Weihnachtsaktion. In den vergangenen Tagen waren bereits Dishonored 2, Fallout 4 und Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition im Preis reduziert.

Weitere Infos findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zum PlayStation Store. Dort halten wir euch mit aktuellen Meldungen zum Online-Shop für PS4, PlayStation 3 und PS Vita auf dem Laufenden. Zusätzlich läuft bis zum 23. Dezember die 2-für-1-Aktion im PSN. Wählt aus einer Liste mit zahlreichen PS3- und PS4-Titeln zwei aus und ihr bekommt den günstigeren geschenkt. Qualifiziert für diese Aktion sind unter anderem Assassin's Creed Unity, Dishonored - Definitive Edition, Far Cry Primal, Homefront: The Revolution, Mirror's Edge Catalyst, Project CARS, Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, The Evil Within, The Last of Us Remastered, The Witcher 3: Wild Hunt und Wolfenstein: The New Order.