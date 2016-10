PS Store: Oktober-Rabattaktion für PS3, PS4 und PS Vita gestartet

Im Playstation Store sind ab heute die Oktober-Rabatte verfügbar. Bis zum 19. des Monats sind zahlreiche Spiele für PS3, PS4 und PS Vita um bis zu 50 Prozent (mitunter auch noch mehr) herabgesetzt. Ein kleine Auswahl an reduzierten Titeln für Sonys aktuelle Heimkonsole: Uncharted 4: A Thief's End - Deluxe Edition für 47,99 Euro, GTA 5 für 39,99 Euro, Just Cause 3 für 24,99 Euro, The Witness für 21,99 Euro, Star Wars: Battlefront für 19,99 Euro, Mirror's Edge Catalyst für 24,99 Euro und The Technomancer für 34,99 Euro.

Für die inzwischen zehn Jahre alte PS3 und das schwächelnde Handheld PS Vita gibt's unter anderem Folgendes billiger: Borderlands 2 für 6,99 Euro, GTA 4 für, 7,99 Euro, Life is Strange - Season Pass für 9,99 Euro , Red Dead Redemption für 9,99 Euro, The Witch and the Hundred Knights für 11,99 Euro, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel für 19,99 Euro, Geometry Wars 3: Dimensions Evolved für 5,99 Euro und Need for Speed: Hot Pursuit für 4,99 Euro. Alle Oktober-Rabatte findet ihr, wenn ihr dem Quellenlink folgt. Lediglich in der laufenden Woche ist das erst vor wenigen Wochen erschienene Rennspektakel F1 2016 für PS4 um 35 Prozent auf 44,99 Euro herabgesetzt.

Quelle: PS Store