PlayStation Store: ​Neue Inhalte der Woche - Farpoint, Injustice 2 und mehr

Sony nennt Einzelheiten zum neuen Update im PlayStation Store. Ab dieser Woche erhalten Spieler etwa Zugriff auf den VR-Shooter Farpoint. Zusammen mit dem im Handel erhältlichen Playstation-Ziel-Controller soll Farpoint dank 1:1-Bewegungstracking ein intensiveres Virtual-Reality-Erlebnis ermöglichen. Wie gut der Ego-Shooter abschneidet, lest ihr in unserem Test zu Farpoint. Ebenfalls in dieser Woche im PlayStation Store erhältlich: The Surge. In unserem Test zu The Surge erfahrt ihr, ob sich ein Kauf der Sci-Fi-Schlachteplatte aus Deutschland lohnt.

Ebenfalls neu im Online-Shop der PS4: Injustice 2. Der Superheldenprügler soll eine "völlig neue Spielerfahrung" und ein geradezu "überragendes Gameplay" bieten. Den Test zum Beat'em-Up lest ihr in Kürze auf unserer Webseite. Behaltet dafür am besten unsere Themenseite zu Injustice 2 im Auge. Zu den weiteren Inhalten im PlayStation Store in dieser Woche zählen: Crossout, Future Unfolding, diverse Skyforge-Pakete, The King of Fighters 95, Oceanhorn Demo, Dick Wilde, Black & White Bushido und Portal Knights: Sapphire Throne Edition.

Die vollständige Liste mit allen neuen Inhalten, die in dieser Woche im PlayStation Store erhältlich sind, hält das PlayStation-Blog bereit. Dort erfahrt ihr auch die einzelnen Termine zu den jeweiligen Spielen. Auf unserer Themenseite zum PlayStation Store halten wir euch wie gewohnt mit aktuellen News, Videos und Screenshots auf dem Laufenden.