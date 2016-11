Playstation Store: Doppelte Rabatte für Plus-Mitglieder bis 24. November

Im Playstation Store läuft bis 24. November die Doppelte-Rabatte-Aktion. Plus-Abonnenten sparen bis zu 70 Prozent gegenüber dem Normalpreis bei den 90 bereits reduzierten PS4-Titeln. Uncharted: The Collection kostet somit beispielsweise nur noch 20,99 Euro, Ratchet & Clank 17,49 Euro, The Division 29,99 Euro, Street Fighter 5 24,99 Euro, Assassin's Creed Syndicate 19,99 Euro, Lego Batman 3: Jenseits von Gotham 17,99 Euro, Dragon Age: Inquisition - Deluxe Edtion 11,99 Euro, Republique 11,99 Euro und Alienation 7,99 Euro.

PS Plus kostet im Monat 6,99 Euro, ein Vierteljahr 19,99 Euro und ein ganzes Jahr 49,99 Euro. 14 Tage kann der Online-Service kostenlos getestet werden. Plus-Mitglieder profitieren nicht nur von zusätzlichen Rabatten. Monatlich verteilt Sony mehrere "Gratis"-Titel für PS3, PS4 und PS Vita an Abo-Inhaber, im November unter anderem Everybody Gone to the Rapture. Spielbar sind diese aber nur, solange auch die Mitgliedschaft besteht. Wer bevorzugt online zockt, kommt um PS Plus ohnehin kaum herum.

Quelle: PS Store