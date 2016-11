PS Plus Dezember 2016: Erste Spiele für PS4 geleakt?

In Kürze dürfte Sony die Liste der Gratis-Spiele für PS Plus im Dezember 2016 bekanntgeben. Kurz vor der Ankündigung sind offenbar die ersten Spiele geleakt worden - vermutlich von Sony selbst. Denn wer aktuell einen Blick in den PlayStation Store wirft und die PlayStation-Plus-Rubrik ansteuert, stellt fest: Die dort platzierte Werbetafel listet nicht die Spiele für November 2016 auf. Stattdessen verrät die Anzeige, welche Spiele womöglich im Dezember für Mitglieder von PlayStation Plus kostenlos zum Download bereitstehen: Invisible, Inc. und Stories: The Path of Destinies. Welche weiteren Games die PS-Plus-Liste für Dezember erweitern, ist noch unbekannt. Sony dürfte alle Games in den nächsten Tagen vorstellen. Eine Stellungnahme liegt bislang nicht vor. Die PS Plus-Spiele für Dezember 2016 stehen am 6. Dezember als Download bereit.

Tarnen, täuschen und verpieseln - das erwartet euch bei Invisible Inc. Klei Entertainment liefert ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel für Cyberpunk-Liebhaber. In unserem Test zu Invisible Inc. erfahrt ihr, warum sich sich der Download lohnt. Das Indie-Spiel Stories: The Path of Destinies wiederum ist ein knallbunter Story-Baukasten. Abhängig von euren Entscheidungen gibt es eine von 24 Endsequenen zu sehen. In unserem Test zu Stories: The Path of Destinies erfahrt ihr mehr zum womöglich kommenden PS-Plus-Spiel.

Sobald uns weitere Informationen zu den PS Plus-Spielen im Dezember 2016 erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zum PlayStation Network im Auge. Denn dort laufen aktuelle Meldungen rund um den Online-Dienst für PlayStation 4, PS3 und PS Vita zusammen.

Quelle: Reddit