PS Store: 12 spezielle Weihnachtsangebote und 2-für-1-Aktion

Sony hat heute zum Beginn des Monats Dezember gleich zwei Rabattaktionen im Playstation Store gestartet. Zum einen gibt es zwölf spezielle, sprich: besonders stark herabgesetzte, Weihnachtsangebote. Diese sind aber nicht alle auf einen Schlag verfügbar. Alle 48 Stunden wird der nächste Titel enthüllt. Die Aktion läuft also genau bis Heiligabend. Den Anfang macht die gerade erst kürzlich erschienene Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition für lediglich 29,99 Euro.

Zum anderen läuft bis zum 23. Dezember die 2-für-1-Aktion. Wählt aus einer Liste mit zahlreichen PS3- und PS4-Titeln zwei aus, und ihr bekommt den günstigeren geschenkt. Qualifiziert für diese Aktion sind unter anderem Assassin's Creed Unity, Dishonored - Definitive Edition, Far Cry Primal, Homefront: The Revolution, Mirror's Edge Catalyst, Project CARS, Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, The Evil Within, The Last of Us Remastered, The Witcher 3: Wild Hunt und Wolfenstein: The New Order. Unter dem Quellenlink erfahrt ihr mehr.

Quelle: PS Store