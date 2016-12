Playstation Plus: Day of the Tentacle Remasterd im Januar kostenlos

Nun hat Sony diese Gratisspiele bekannt gegeben. Besitzer einer Playstation 4 dürfen sich über Day of the Tentacle Remastered freuen, das eine Neuauflage des Kult-Adventures aus dem Jahr 1993 darstellt. Die Grafik wurde liebevoll modernisiert und selbst die originale Sprachausgabe ist mit dabei. Ebenfalls für die Playstation 4 wird das Spiel This War of Mine: The Little Ones gratis angeboten. In diesem Kriegsspiel müsst ihr Kinder beschützen. Die Story beruht dabei auf einer wahren Begebenheit. Ihr plündert zerbombte Siedlungen, um Nahrung und andere wichtige Dinge zu sammeln, welche die Kinder zum Überleben brauchen.

28.12.2016 um 18:02 Uhr Sony hat die Gratisspiele bekannt gegeben, auf welche sich Playstation-Plus-Mitglieder im Januar freuen dürfen. Als Highlight ist dieses Mal das Kult-Adventure Day of the Tentacle Remastered dabei. Auch This War of Mine: The Little Ones ist für einige sicherlich ein interessantes Spiel.

Sony hat die Gratisspiele bekannt gegeben, auf welche sich Playstation-Plus-Mitglieder im Januar freuen dürfen. Als Highlight ist dieses Mal das Kult-Adventure Day of the Tentacle Remastered dabei. Auch This War of Mine: The Little Ones ist für einige sicherlich ein interessantes Spiel.

