PlayStation Plus: Die Spiele im Mai 2017 - Tales from the Borderlands, Alienation & mehr

Der Monat Mai steht vor der Tür und Sony hat nun die Spiele bekannt gegeben, welche diejenigen gratis erhalten, die ein Abo des Playstation-Plus-Service besitzen. Und dieses Mal sind durchaus sehr interessante Titel dabei!

Als Highlight dürft ihr euch auf das Telltale-Adventure Tales from the Borderlands freuen. Das Adventure für die Playstation 4 verbindet die für Telltale-Spiele bekannten spannenden Geschichten mit der abgedrehten Welt des Shooters Borderlands. Ebenfalls für die Playstation 4 erhaltet ihr Alienation. Das Top-Down-Actionspiel versetzt euch in die Rolle eines Supersoldaten, der sich durch gefrorene Forschungsanlagen, radioaktive Ruinen, Hochsicherheitsmilitäranlagen und auch Alien-Mutterschiffe kämpft.

Wer eine Playstation 3 besitzt, der darf sich über Blood Knights freuen. Dabei handelt es sich um ein Hack 'n Slay, in dem ein Vampirjäger und eine Vampirin ungewollt eine Seelenverbindung eingehen und gemeinsam gegen Horden an Feinden kämpfen müssen. Außerdem für PS3 an Bord ist Port Royale 3: Pirates and Merchants. Die Simulation versetzt euch in die Kraibik des 17. Jahrhunderts, wo ihr um die Vorherrschaft in den Kolonien kämpft und selbst bestimmt, ob ihr ein Freibeuter oder Händler sein möchtet. Für PS Vita erhaltet ihr die beiden Spiele Laser Disco Defenders und Type: Rider.

PlayStation Plus im Mai - Liste der Spiele

Alienation (PS4)

Tales from the Borderlands (PS4)

Blood Knights (PS3)

Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3)

Laser Disco Defenders (PS Vita)

Type: Rider (PS Vita)

Die Playstation-Plus-Spiele des Monats Mai stehen euch ab Dienstag, den 2. Mai als Download im Playstation Store zur Verfügung. Bis dahin könnt ihr euch noch die Gratis-Spiele des April herunterladen, zu denen Drawn to Death (PS4), Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4), Invizimals: The Lost Kingdom (PS3), Alien Rage (PS3), 10 Second Ninja X (PS Vita, Cross Buy für PS4) sowie Curses 'n Chaos (PS Vita, Cross Buy für PS4) gehören.

Quelle: Playstation Blog