PlayStation Plus: Die Spiele im April 2017 - Drawn to Death, Lovers in a Dangerous Spacetime & mehr

Der März neigt sich dem Ende entgegen und die Mitglieder des Playstation-Plus-Dienstes fragen sich schon, mit welchen Gratisspielen sie im kommenden Monat für die Playstation 4, Playstation 3 und PS Vita rechnen dürfen.

Sony hat nun bekannt gegeben, welche Titel das sein werden. Besitzer einer PS4 dürfen sich dabei besonders auf Drawn to Death freuen. Das außergewöhnliche Actionspiel, welches in einem Zeichenblock spielt und daher einen ungewöhnlichen Grafikstil bietet, ist nämlich eine Neuerscheinung. Das Spiel gab es bisher noch nicht zu kaufen. Ebenfalls mit dabei ist der skurrile Koop-Space-Entdeckungs-Shooter Lovers in a Dangerous Spacetime, ebenfalls für Playstation 4. Gemeinsam mit einem Freund erkundet ihr weit entfernte prozedural generierte Galaxien und könnt dort nur durch Teamplay überleben.

Besitzer einer Playstation 3 erhalten im April die Spiele Alien Rage und Invizimals: The Lost Kingdom. Wer eine PS Vita sein Eigen nennt, der darf sich per Cross Buy mit der PS4 auf die Spiele 10 Second Ninja X und Curses 'n Chaos freuen.

Drawn to Death (PS4)

Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4)

10 Second Ninja X (PS Vita, Cross Buy mit PS4)

Curses 'n Chaos (PS Vita, Cross Buy mit PS4)

Invizimals: The Lost Kingdom (PS3)

Alien Rage (PS3)

Die kostenlosen Spiele werden ab dem 4. April verfügbar sein. Bis dahin könnt ihr euch noch die Gratis-Titel des März herunterladen, falls ihr das bisher noch nicht getan habt. Zu denen gehören:

Tearaway Unfolded (PS4)

Disc Jam (PS4)

Lumo (PS Vita, Cross Buy with PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late (PS3)

Earth Defense Force 2025 (PS3)

Severed (PS Vita)

Quelle: Playstation Blog