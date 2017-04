Playstation Plus: Gratisspiele des Monats April jetzt verfügbar

Wie jeden Monat erhalten Mitglieder des Playstation-Plus-Dienstes auch im April wieder einige kostenlose Spiele, die ab sofort zum Download bereit stehen.

Wer eine PS4 besitzt, der darf sich in diesem Monat über das brandneue Actionspiel Drawn to Death sowie das Indiespiel Lovers in a Dangerous Spacetime freuen. Ebenfalls für die PS4 mit dabei sind 10 Second Ninja und Curses 'n Chaos. Letztere stehen als Crossbuy mit der PS Vita zur Verfügung.

Besitzer einer Playstation 4 freuen sich über die beiden Spiele Invizimals: The Lost Kingdom sowie Alien Rage: Extended Edition. Damit solltet ihr wieder versorgt sein, bis im Mai die nächsten Gratisspiele veröffentlicht werden. Welche das sind, das steht momentan noch nicht fest.

Quelle: Gamespot